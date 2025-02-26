Более 90% екатеринбуржцев проголосовали за появление новых выделенных полос для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Екатеринбурге стартовало голосование о необходимости создания новых выделенных полос ...18.12.2017 Аркадий Чернецкий призвал администрацию Екатеринбурга и ГИБДД найти компромисс по поводу «выделенок»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий призвал искать компромиссные ...16.11.2017 Свердловский облсуд рассмотрит вопрос о выделенных полосах для общественного транспорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Свердловский областной суд сегодня, 16 ноября 2017 года, рассмотрит вопрос о выделенных ...25.05.2017 Власти Екатеринбурга обвинили ГИБДД в противодействии при создании выделенных полос для общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2017. Попытки создать в Екатеринбурге выделенные полосы для движения общественного транспорта ...24.03.2016 В Екатеринбурге началась реализация проекта по строительству выделенных полос для общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2016. В Екатеринбурге начинается реализация проекта по строительству выделенных полос для ...