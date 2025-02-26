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Вчера, 16:16

Более 90% екатеринбуржцев проголосовали за появление новых выделенных полос для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Более 6 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в опросе о развитии выделенных полос для общественного транспорта на Платформе обратной связи портала Госуслуг, сообщает департамент инфорполитики города.

43,9% опрошенных высказались за организацию новых выделенных полос и обособленных трамвайных путей. 47,4% поддержали проведение указанных мероприятий, однако отметили необходимость реализации их исключительно на тех участках, где условия передвижения для личного автотранспорта не ухудшатся. Еще 8,7% респондентов высказались против предоставления общественному транспорту преимущества в движении.

В настоящее время в городе существуют 17 выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью 23 километра. Планируется организовать еще 42 участка длиной более 20 километров, а также провести мероприятия по отделению трамвайных путей с помощью бордюров или делиниаторов.
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