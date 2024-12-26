В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт двух школ

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и первый заместитель главы города Игорь ...24.10.2024 В Екатеринбурге весной завершится капитальный ремонт трех школ
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. Весной в Екатеринбурге завершится капитальный ремонт трех школ. Об этом сообщил глава ...05.09.2023 Капитальный ремонт школы № 140 в Екатеринбурге планируется завершить раньше срока
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Строители завершат капитальный ремонт школы № 140 раньше срока. Об этом стало известно ...08.10.2019 В Екатеринбурге до 2025 года отремонтируют на одну школу больше
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес изменения в постановление об утверждении ...29.05.2015 В Екатеринбурге в этом году отремонтируют 19 школ
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. В Екатеринбурге в летний период будет проведен капитальный ремонт 19 ...