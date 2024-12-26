В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт двух школ

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт двух школ: № 52 (ул. Бисертская, 6 «б») и № 69 (ул. Сакко и Ванцетти, 36). Об этом сообщает департамент информполитики города.



Ремонт школы № 52 (площадью чуть более 1 тыс. кв. м) стартует в начале четвертой четверти. Его планируется завершить к концу года. В здании будут отремонтированы кровля, фасад и инженерные сети, а также внутренние помещения.



Работы в школе № 69 (площадью 4,5 тыс. кв. м) начнутся в мае 2025 года. Завершить их планируется в течении двух лет. В здании будут полностью обновлены внутренние помещения, кровля и фасад.



На время проведения работ ученики будут заниматься в других учебных заведениях города.