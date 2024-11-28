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Пивоваренные компании РФ объявили о повышении отпускных цен на 10-15%

УрБК, Москва, 10.03.2025. Пивоваренные компании России объявили о повышении отпускных цен в среднем на 10-15%. О предстоящем увеличении стоимости своей продукции сообщили Московская пивоваренная компания и «Балтика». Ранее аналогичные предупреждения сделали «Объединенные пивоварни», AB InBev Efes и другие, сообщает «Коммерсантъ».

Основными причинами роста отпускных цен являются нестабильный валютный курс и увеличение акцизов. С начала текущего года акциз на 1 литр пива крепостью от 0,5% до 8,6% увеличен до 30 руб., тогда как в конце 2024 года он составлял 26 руб. По словам совладельца дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игоря Хавского, импортное пиво также подорожало до 130-140 рублей за литр.

Отметим, что за прошлый год, по данным Росалкогольтабакконтроля, в России было произведено 789 млн декалитров пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году.
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