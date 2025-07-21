УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 16:44

Пивовары России поднимут цены на свою продукцию

УрБК, Москва, 16.09.2025. В России производители пива поднимут цены на свою продукцию из-за снижения спроса. Об этом председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал Газета.ру.

Он сообщил, что это связано со снижением в стране спроса на этот напиток, особенно на дорогие сорта.

«Крупные заводы подняли оптовые цены на 15% весной 2025 года, при этом их рост продолжается. Рынок перенасыщен, ему сейчас некуда расширяться. Я думаю, что в будущем россияне станут меньше покупать пиво: либо найдут альтернативный алкоголь, либо заменят его другими напитками», — сказал П. Шапкин.

Напомним, о повышении отпускных цен на пиво в среднем на 10-15% пивоваренные компании России объявили еще в марте текущего года.

Основными причинами роста цен являются нестабильный валютный курс, увеличение акцизов и таможенных пошлин. Таможенные пошлины Правительство России повысило 13 сентября до 31 декабря текущего года на ввоз солодового пива и сидра из недружественных стран.
