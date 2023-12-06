«Балтика» пытается взыскать с Carlsberg Group 84 млрд рублей

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«РБК daily»: Общие продажи Carlsberg пострадали из-за «Балтики»

УрБК, Москва, 10.11.2011. После публикации отчетности Carlsberg за III квартал 2011 года стало понятно, почему концерн ...