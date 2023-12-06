УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:36

«Балтика» пытается взыскать с Carlsberg Group 84 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.03.2024. Российская пивоваренная компания «Балтика» подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга против структур Carlsberg Group (Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион»), пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что в марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение об уходе из России. В июне 2023 года группа компаний подписала соглашение о продаже российского бизнеса, не раскрывая покупателя и сроков проведения сделки. В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление государству (новым владельцем активов стало Росимущество). Президентом компании был назначен Таймураз Боллоев. После этого Carlsberg Group обвинила Россию в «краже бизнеса».

В октябре 2023 года «Балтика» выиграла против Carlsberg Group иск, после чего суд запретил датской компании лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов: Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.

В Carlsberg заявили о расторжении с «Балтикой» лицензий на международные и региональные бренды. «Балтика» в ответ подала иски о признании недействительным отказа от соглашения на вышеуказанные марки пива, а Т. Боллоев в декабре 2023 года обратился к Росимуществу с предложением национализировать «Балтику».

В настоящее время российская компания просит суд взыскать с ответчиков убытки в размере 6,24 млрд датских крон, или 84,1 млрд руб. по курсу ЦБ РФ.

«Целью «Балтики» может быть формирование задолженности структур Carlsberg для закрытия встречных требований взаимозачетом или для обращения взыскания на имущество. Взыскание с иностранных акционеров российским судом значительных сумм может позволить затем обратить взыскание на принадлежащие тем доли, легализовав процесс лишения их права собственности на актив», — пишет издание, упоминая, что структуры Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион» в настоящее время владеют долями в компании «Балтика».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2023 Президент «Балтики» предложил главе Росимущества национализировать компанию

УрБК, Москва, 06.12.2023. Президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с ...

12.05.2015 Чистый убыток компании Carlsberg вырос на 34%

Чистый убыток пивоваренной компании Carlsberg в первом квартале 2015 года вырос на 34,3% по сравнению с аналогичным ...

12.05.2015 Чистый убыток компании Carlsberg вырос на 34%

УрБК, Москва, 12.05.2015. Чистый убыток пивоваренной компании Carlsberg в первом квартале 2015 года вырос на 34,3% по ...

07.05.2014 В первом квартале российский рынок пива сократился на 5%

УрБК, Москва, 07.05.2014. Российский рынок пива в первом квартале 2014 года сократился примерно на 5% по сравнению с ...

10.11.2011 «РБК daily»: Общие продажи Carlsberg пострадали из-за «Балтики»

УрБК, Москва, 10.11.2011. После публикации отчетности Carlsberg за III квартал 2011 года стало понятно, почему концерн ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (462)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18