«Балтика» пытается взыскать с Carlsberg Group 84 млрд рублей
УрБК, Москва, 21.03.2024. Российская пивоваренная компания «Балтика» подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга против структур Carlsberg Group (Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион»), пишет
«Коммерсантъ».
Напомним, что в марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение об уходе из России. В июне 2023 года группа компаний подписала соглашение о продаже российского бизнеса, не раскрывая покупателя и сроков проведения сделки. В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление государству (новым владельцем активов стало Росимущество). Президентом компании был назначен Таймураз Боллоев. После этого Carlsberg Group обвинила Россию в «краже бизнеса».
В октябре 2023 года «Балтика» выиграла против Carlsberg Group иск, после чего суд запретил датской компании лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов: Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.
В Carlsberg заявили о расторжении с «Балтикой» лицензий на международные и региональные бренды. «Балтика» в ответ подала иски о признании недействительным отказа от соглашения на вышеуказанные марки пива, а Т. Боллоев в декабре 2023 года обратился к Росимуществу с предложением
национализировать «Балтику».
В настоящее время российская компания просит суд взыскать с ответчиков убытки в размере 6,24 млрд датских крон, или 84,1 млрд руб. по курсу ЦБ РФ.
«Целью «Балтики» может быть формирование задолженности структур Carlsberg для закрытия встречных требований взаимозачетом или для обращения взыскания на имущество. Взыскание с иностранных акционеров российским судом значительных сумм может позволить затем обратить взыскание на принадлежащие тем доли, легализовав процесс лишения их права собственности на актив», — пишет издание, упоминая, что структуры Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион» в настоящее время владеют долями в компании «Балтика».