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Вчера, 12:40

Президент «Балтики» предложил главе Росимущества национализировать компанию

УрБК, Москва, 06.12.2023. Президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с инициативой национализировать пивоваренную компанию, сообщают «Ведомости».

Балансовую стоимость основных средств компании Таймураз Боллоев оценил в 17 млрд руб. По его мнению, все производственные площадки предприятия нуждаются в технологическом и программном обновлении.

Напомним, что в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление российских властей. Новым владельцем активов стало Росимущество.

В ответ на эту меру в начале октября в Carlsberg Group (CG) объявили о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой», запретив российской компании продавать пиво принадлежащих группе брендов.
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