Президент «Балтики» предложил главе Росимущества национализировать компанию

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Президент «Олимпстроя» Таймураз Боллоев подал в отставку, сообщил РИА «Новости» в понедельник представитель ...