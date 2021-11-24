В екатеринбургских аптеках «Живика» выявили нарушение правил продажи лекарств

УрБК, Москва, 24.11.2021. В связи с повышенным спросом, в российских аптеках может возникнуть сезонный дефицит лекарств ...26.06.2020 Продажи лекарств в российских аптеках в мае сократились на 14%
Объемы продаж в российских аптеках в денежном эквиваленте по итогам мая 2020 года сократились на 14% по сравнению с ...26.06.2020 Продажи лекарств в российских аптеках в мае сократились на 14%
УрБК, Москва, 26.06.2020. Объемы продаж в российских аптеках в денежном эквиваленте по итогам мая 2020 года сократились ...11.12.2012 В Новоуральске заведующие аптек «Радуга» и «Живика» оштрафованы за нарушения правил продажи
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2012. Прокуратура ЗАТО город Новоуральск с привлечением специалистов Роспотребнадзора провела ...18.10.2012 ФАС проверит цены на жизненно важные лекарства в аптеках по всей России
УрБК, Москва, 18.10.2012. Федеральная антимонопольная служба РФ проведет проверки в аптеках, чтобы сравнить цены на ...