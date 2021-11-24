В екатеринбургских аптеках «Живика» выявили нарушение правил продажи лекарств

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге в двух аптеках сети «Живика» выявлены нарушения правил продажи товаров. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.



Он опубликовал ответ на депутатский запрос от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в котором указывается, что в аптеках на улицах Братской, 4, и Военной, 6, не соблюдались требования по размещению ценников на реализуемые товары с указанием наименования и цены препаратов.



В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор направил предостережение в адрес ООО «Альфа Живика». Материалы дела также переданы в прокуратуру.