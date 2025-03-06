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ЦБ не ожидает массовых банкротств застройщиков

УрБК, Москва, 10.03.2025. Банк России не ожидает массовых банкротств застройщиков. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» член совета директоров ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, участники строительного рынка накопили значительный запас прочности благодаря высоким продажам в 2022-2024 годах.

Также она подчеркнула, что за 11 месяцев 2024 года прибыль строительных компаний в России увеличилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2025 году ожидается снижение показателей из-за высоких процентных ставок и замедления спроса. Тем не менее, никаких критических последствий не предвидится.

«Со сложностями могут столкнуться отдельные компании, которые вели себя необдуманно, брали много кредитов, но эта ситуация не будет системной», — заявила Елизавета Данилова.
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