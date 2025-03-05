Официальный курс доллара США снизился до 89,57 руб., евро вырос до 96,60 руб.

УрБК, Москва, 07.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 22 коп., до 89,57 руб., евро вырос на 89 коп., до 96,60 руб.