Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 февраля по 2 марта 2025 года выросла на 16,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



При этом заболеваемость оказалась выше среднего многолетнего уровня на 24,8%.



Всего в регионе было зарегистрировано 45,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (55,5%) заболевших — дети.



«Обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении.