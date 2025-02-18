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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 февраля по 2 марта 2025 года выросла на 16,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом заболеваемость оказалась выше среднего многолетнего уровня на 24,8%.

Всего в регионе было зарегистрировано 45,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (55,5%) заболевших — дети.

«Обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении.
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