Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 10 по 16 ...12.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю вновь выросла на 14%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 3 по 9 ...04.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 27 января ...28.01.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 20 по 26 ...17.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 9 по 16 декабря 2024 года на Среднем ...