Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., до 70 тыс. руб. в месяц. В целом ...27.02.2025 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., ...24.11.2020 Челябинская область заняла 45-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами
УрБК, Челябинск, 24.11.2020. Челябинская область заняла 45-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами, ...03.07.2019 В Екатеринбурге назвали отрасли бизнеса с самыми низкими зарплатами
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Аналитики портала HeadHunter выяснили, компании каких отраслей предлагали соискателям ...06.03.2018 В Екатеринбурге 80% соискателей на сервисе Avito уже имеют работу
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2018. В Екатеринбурге 80% соискателей, зарегистрированных на сервисе Avito, уже ...