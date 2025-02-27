Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

Аналитики онлайн-ресурса hh.ru определили отрасли с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на Среднем Урале.



В топ-5 попали сферы «Автомобильный бизнес» (медиана предлагаемых зарплат — 100,3 тыс. руб.), «Тяжелое машиностроение» (100 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (97,4 тыс. руб.) и «Нефть и газ» (92,9 тыс. руб.),



Отметим, что средние зарплатные ожидания соискателей из Свердловской области за год выросли на 10 тыс. руб., до 70 тыс. руб. в месяц.