УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 14:55

Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

Аналитики онлайн-ресурса hh.ru определили отрасли с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на Среднем Урале.

В топ-5 попали сферы «Автомобильный бизнес» (медиана предлагаемых зарплат — 100,3 тыс. руб.), «Тяжелое машиностроение» (100 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (97,4 тыс. руб.) и «Нефть и газ» (92,9 тыс. руб.),

Отметим, что средние зарплатные ожидания соискателей из Свердловской области за год выросли на 10 тыс. руб., до 70 тыс. руб. в месяц.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 13:45 Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Аналитики онлайн-ресурса hh.ru определили отрасли с самыми высокими предлагаемыми ...

27.02.2025 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. рублей

В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., до 70 тыс. руб. в месяц. В целом ...

27.02.2025 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., ...

24.11.2020 Челябинская область заняла 45-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами

УрБК, Челябинск, 24.11.2020. Челябинская область заняла 45-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами, ...

03.07.2019 В Екатеринбурге назвали отрасли бизнеса с самыми низкими зарплатами

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Аналитики портала HeadHunter выяснили, компании каких отраслей предлагали соискателям ...

Популярные новости
07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан07.02.2025Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям
Архив новостей
Март 2025 (107)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18