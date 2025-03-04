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Сегодня, 13:04

ВВП России в январе в годовом выражении вырос на 3%

УрБК, Москва, 06.03.2025. ВВП России в январе в годовом выражении вырос на 3%, говорится в материалах Минэкономразвития.

Напомним, что на этой неделе глава ведомства Максим Решетников, выступая в Госдуме, заявил, что опережающие экономические индикаторы сигнализируют о появлении первых признаков охлаждения российской экономики.

По итогам года Минэкономразвития ожидает рост российской экономики на 2,5%.
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