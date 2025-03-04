ВВП России в январе в годовом выражении вырос на 3%

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, заявил, что опережающие ...04.03.2025 Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики
УрБК, Москва, 04.03.2025. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, ...16.04.2018 Минэкономразвития ухудшило оценку роста российской экономики в январе и феврале
Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП России в январе с 1,9% до 1,7%, в феврале — с 1,5% до 1,3%. Об этом ...16.04.2018 Минэкономразвития ухудшило оценку роста российской экономики в январе и феврале
УрБК, Москва, 16.03.2018. Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП России в январе с 1,9% до 1,7%, в феврале — с ...22.11.2013 Рост ВВП в октябре составил 1,8%
УрБК, Москва, 22.11.2013. Рост российской экономики в октябре в годовом выражении ускорился до 1,8%. В месячном ...