Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики

УрБК, Москва, 28.02.2024. Замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова назвала ключевые риски для российской ...17.02.2025 МЭР: Рост экономики РФ перестал быть фронтальным
УрБК, Москва, 17.02.2025. Рост экономики РФ перестал быть фронтальным. Об этом заявил министр экономического развития ...08.09.2021 Минэкономразвития улучшило прогноз роста экономики РФ в текущем году до 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году с 3,8 ...29.01.2014 В 2013 году рост ВВП составил 1,4%
УрБК, Москва, 29.01.2014. Рост экономики России по итогам 2013 года составил 1,4%. Такую цифру озвучил в ходе своего ...24.03.2009 Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина: Мы не успели до кризиса сформировать в экономике длинный финансовый ресурс
УрБК, Москва, 24.03.2009. «Спусковым механизмом» падения ВВП в России стал, безусловно, мировой кризис, но вот глубина ...