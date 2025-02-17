Материалы по теме

Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики

УрБК, Москва, 04.03.2025. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, ...

МЭР: Рост экономики РФ перестал быть фронтальным

УрБК, Москва, 17.02.2025. Рост экономики РФ перестал быть фронтальным. Об этом заявил министр экономического развития ...

Минэкономразвития улучшило прогноз роста экономики РФ в текущем году до 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году с 3,8 ...

В 2013 году рост ВВП составил 1,4%

УрБК, Москва, 29.01.2014. Рост экономики России по итогам 2013 года составил 1,4%. Такую цифру озвучил в ходе своего ...

Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина: Мы не успели до кризиса сформировать в экономике длинный финансовый ресурс

УрБК, Москва, 24.03.2009. «Спусковым механизмом» падения ВВП в России стал, безусловно, мировой кризис, но вот глубина ...