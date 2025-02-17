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Вчера, 14:57

Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, заявил, что опережающие экономические индикаторы сигнализируют о замедлении темпов роста российской экономики, пишет ТАСС.

«Несмотря на то, что в прошлом году экономика продолжала расти, сегодня мы фиксируем первые признаки ее охлаждения, особенно отчетливо проявляющиеся в опережающих индикаторах», — подчеркнул М. Решетников.

Министр также обратил внимание на неравномерность экономического подъема, отметив, что «в ряде секторов происходит замедление темпов роста, снижается объем бизнес-заказов».
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