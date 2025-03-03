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Реальные зарплаты россиян за год выросли на 9,1%

УрБК, Москва, 06.03.2025. Средняя зарплата в России за 2024 год выросла на 18,3% по сравнению с предыдущим годом и достигла 88 тыс. руб. в месяц, говорится в материалах Росстата.

При этом реальные зарплаты (с учетом инфляции) за год увеличились на 9,1%.

Ранее сообщалось, что темпы роста зарплат россиян в 2024 году оказались рекордными за последние 16 лет.
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