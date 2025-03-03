Реальные зарплаты россиян за год выросли на 9,1%

Среднемесячная зарплата россиян в декабре 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом ...03.03.2025 Темпы роста зарплат россиян оказались рекордными за последние 16 лет
УрБК, Москва, 03.03.2025. Среднемесячная зарплата россиян в декабре 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с ...01.07.2021 Реальные зарплаты россиян за год выросли на 7,8%
УрБК, Москва, 01.07.2021. Реальные зарплаты россиян в апреле увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом ...29.01.2021 Реальные доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%
Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, ...29.01.2021 Реальные доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%
УрБК, Москва, 29.01.2021. Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в 2020 году снизились на 3,5% по ...