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Вчера, 18:01

В Свердловской области выявили 18 нелегальных интернет-аптек

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В Свердловской области выявили 18 сайтов, где продавали лекарственные препараты для ветеринарного применения без необходимых лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего ведомство проанализировано более подобных 40 сайтов.

«Данные сайтов переданы в Роскомнадзор, владельцам интернет-магазинов выданы предостережения с требованием продолжать деятельность в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ», — говорится в сообщении.
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