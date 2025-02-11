В Свердловской области выявили 18 нелегальных интернет-аптек

УрБК, Челябинск, 11.02.2025. В 16 магазинах сети «Светофор», расположенных в Челябинской области, выявили нарушения ...27.01.2025 В Свердловской области выявили 270 тонн небезопасных рыбных консервов
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области с 9 по 23 января 2025 года выявили 270 т небезопасных рыбных ...29.10.2015 Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов интернет-аптеку «Ригла»
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2015. Роскомнадзор внес в Единый реестр сайтов с запрещенной информацией 17 интернет-аптек, в ...17.09.2013 Администрация Екатеринбурга пресекла деятельность нескольких интернет-сайтов, незаконно торгующих алкоголем
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2013. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и ...13.11.2012 Роскомнадзор исключил «Луркоморье» из списка запрещенных сайтов
Роскомнадзор исключил IP-адрес интернет-энциклопедии «Луркоморье» из реестра запрещенных сайтов, сообщается на сайте ...