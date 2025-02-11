В Свердловской области выявили 18 нелегальных интернет-аптек

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В Свердловской области выявили 18 сайтов, где продавали лекарственные препараты для ветеринарного применения без необходимых лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



Всего ведомство проанализировано более подобных 40 сайтов.



«Данные сайтов переданы в Роскомнадзор, владельцам интернет-магазинов выданы предостережения с требованием продолжать деятельность в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ», — говорится в сообщении.