В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...10.12.2024 ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства
УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России предупредил граждан об учащении случаев мошенничества под предлогом ...08.07.2024 Специалисты свердловского УФНС предупредили самозанятых и индивидуальных предпринимателей о новой схеме мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...03.07.2024 Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России
УрБК, Москва, 03.07.2024. Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России. ...06.02.2023 ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов
УрБК, Москва, 06.02.2023. О новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов рассказал заместитель председателя ...