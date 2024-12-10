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Вчера, 11:59

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками «Почты России», и сообщают о прибытии заказного письма или посылки, пишет ТАСС.

Для уточнения адреса получателя они предлагают воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram. Этот бот создает иллюзию активной деятельности, но его единственная цель — получить доступ к аккаунту пользователя. Все введенные данные для авторизации передаются злоумышленникам, что позволяет им продолжать развитие преступной схемы.
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