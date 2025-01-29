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Вчера, 17:39

Россия за год нарастила импорт форели на 25%

УрБК, Москва, 04.03.2025. Россия за 2024 год импортировала 75 тыс. т форели, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Рыбного союза.

Основными поставщиками форели стали Турция, Китай и Иран. Рост спроса на нее был вызван повышением цен на отечественную охлажденную семгу и снижением улова тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке.

В целом за 2024 год Россия импортировала более 105 тыс. т лососевых на сумму около 700 млн долл., что сопоставимо с уровнем 2023 года.
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