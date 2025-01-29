Россия за год нарастила импорт форели на 25%

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Норвежские компании увеличили цены на лососевые (форель и семга), идущие на экспорт в Россию, с 6,5 до 9 долл. США ...