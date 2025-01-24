Цены издательств на книги в 2025 году могут вырасти на 15-20%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Стоимость материалов для отделки квартир в России за 2024 год выросла на 12,8%, до 10 ...

Стоимость материалов для отделки квартир за год выросла почти на 13%

УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой ...

В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тысяч рублей

Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза

УрБК, Москва, 23.06.2021. Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза из-за увеличения ...