Цены издательств на книги в 2025 году могут вырасти на 15-20%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Стоимость материалов для отделки квартир в России за 2024 год выросла на 12,8%, до 10 ...08.10.2024 В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тысяч рублей
УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой ...23.06.2021 Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза
УрБК, Москва, 23.06.2021. Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза из-за увеличения ...11.03.2015 PocketBook увеличила цены в России на 50%
Компания PocketBook подняла в России цены на электронные книги на 50%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой ...11.03.2015 PocketBook увеличила цены в России на 50%
УрБК, Москва, 11.02.2015. Компания PocketBook подняла в России цены на электронные книги на 50%. Об этом сообщает ...