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Вчера, 14:31

Цены издательств на книги в 2025 году могут вырасти на 15-20%

УрБК, Москва, 04.03.2025. Цены издательств на книги по итогам текущего года могут вырасти на 15-20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Основной причиной роста цен является подорожание полиграфических материалов и услуг. Кроме того, на рынке наблюдается дефицит материалов (таких как краски, лаки и другие), необходимых для качественной полиграфической отделки книг (создания обложек, цветных обрезов, форзацев).

Стоит отметить, что в 2022 году отпускные цены на книги поднялись на 27%, в 2023 году — на 11,5%, а в 2024 году — на 12,2%.
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