УрБК, Москва, 04.03.2025. Цены издательств на книги по итогам текущего года могут вырасти на 15-20%, пишут «Ведомости» ...

Цены издательств на книги в 2025 году могут вырасти на 15-20%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Стоимость материалов для отделки квартир в России за 2024 год выросла на 12,8%, до 10 ...

Стоимость материалов для отделки квартир за год выросла почти на 13%

Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза

УрБК, Москва, 23.06.2021. Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза из-за увеличения ...