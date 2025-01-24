Цены издательств на книги в 2025 году могут вырасти на 15-20%

УрБК, Москва, 04.03.2025. Цены издательств на книги по итогам текущего года могут вырасти на 15-20%, пишут «Ведомости» ...24.01.2025 Стоимость материалов для отделки квартир за год выросла почти на 13%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Стоимость материалов для отделки квартир в России за 2024 год выросла на 12,8%, до 10 ...23.06.2021 Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза
УрБК, Москва, 23.06.2021. Цены на бумажные книги в России к 2025 году могут вырасти в два раза из-за увеличения ...11.03.2015 PocketBook увеличила цены в России на 50%
Компания PocketBook подняла в России цены на электронные книги на 50%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой ...11.03.2015 PocketBook увеличила цены в России на 50%
УрБК, Москва, 11.02.2015. Компания PocketBook подняла в России цены на электронные книги на 50%. Об этом сообщает ...