В Екатеринбурге озвучили планы по ремонту подземного перехода у вокзала

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект планировки и межевания территории, ...17.05.2024 В Екатеринбурге разработали проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» и железнодорожным вокзалом
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге разработан проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» ...13.07.2015 Решение по строительству подземного перехода на перекрестке Ленина — Московская в Екатеринбурге будет принято в ближайшие дни
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2015. Итоговое решение по строительству подземного пешеходного перехода на перекрестке ...08.07.2015 Евгений Куйвашев не смог прокомментировать тему подземных переходов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2015. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не смог ответить на вопрос о ...02.07.2015 Власти Екатеринбурга подтвердили планы по капремонту подземного перехода на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 2 июля 2015 года во время объезда ...