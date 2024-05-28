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Вчера, 10:51

В Екатеринбурге озвучили планы по ремонту подземного перехода у вокзала

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Екатеринбургские власти озвучили планы по капитальному ремонту подземного перехода на улицах Свердлова и Челюскинцев, сообщает департамент информполитики города.

Как рассказала директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, подземный переход давно не ремонтировался.

«В планах — полностью поменять покрытие стен и полов, оборудовать качественное освещение. Работы пройдут в течение двух лет. На первом этапе придется решить вопросы с сетями электроснабжения и гидроизоляцией, а на втором — заняться внешним видом пространства», — заявила Т. Благодаткова.

В ходе ремонтных работ будет произведена замена облицовки стен, а входные группы перехода украсят гранитные плиты. Над спусками установят навесы. Особое внимание уделят выбору напольного покрытия, которое обеспечит комфортное передвижение пешеходов в любое время года и при любых погодных условиях.

Кроме того, планируется замена навигационных указателей, установка систем видеонаблюдения и информационно-туристических стендов, которые будут встречать гостей, прибывающих в Екатеринбург.

Для разработки дизайна подземного перехода привлекут художников, задачей которых станет превращение пространства из обычного транзитного сооружения в зону гостеприимства и комфорта.

В результате пешеходный переход станет не только функциональным объектом, но и местом притяжения для жителей и туристов.
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