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Вчера, 09:40

В Екатеринбурге после капремонта открыли школу № 68

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл школу № 68 (ул. Кировградская, 40 «а») после завершения капитального ремонта, сообщает департамент информполитики города.

Благодаря проведенной работе удалось не только обновить учреждение, но и увеличить проектную мощность на два класса-комплекта. Школу смогут посещать 1,1 тыс. учеников.

«Школа была в аварийном состоянии, поэтому ее срочно поставили на капитальный ремонт. В марте прошлого года приступили к работам. Порядка 100 млн руб. было выделено из бюджета Свердловской области на оснащение. И мы видим, какие кабинеты дополнительного образования появились, какое оборудование в актовом зале, какая медиастудия. У ребят, кроме образовательного процесса, появились возможности для дополнительного образования. Хотел бы поблагодарить подрядчика за ремонт, который был проведен в максимально сжатые сроки», — заявил А. Орлов.

Для ребят открылись обновленные спортивный и тренажерный залы, новый пищеблок на 290 посадочных мест, библиотека с читальным залом на 35 оснащенных ноутбуками мест, а также слесарные мастерские с современными фрезерными и лазерными станками с числовым программным управлением и актовый зал на 264 места с большим жидкокристаллическим экраном.

В школе появилось интересное архитектурное решение — застекленный переход в спортивный зал, в котором установлены теннисные столы, организована тихая зона для отдыха и общения обучающихся.

Для обучения средней и старшей школы были подготовлены специализированные кабинеты: информатики, физики, биологии, химии с новейшим оборудованием, в том числе, цифровыми лабораториями по профильным предметам и рельсовой системой классной доски со встроенной интерактивной панелью.

Для учеников начальной школы, помимо классных кабинетов, создано конструкторское бюро для проведения занятий по робототехнике и исследовательской деятельности. Также в учреждении оборудованы кабинеты естественнонаучной направленности, включающие робототехнику, 3D моделирования и прототипирования.

Для организации внеурочной деятельности обучающихся оборудован медиацентр с современной студией школьного телевидения и типографией.

Напомним, капитальный ремонт здания школы № 68 начался в марте 2024 года. Школа состоит из трех примыкающих друг к другу зданий, построенных в разные годы: основное здание — 1934 года, пристрой — 1989 года, спортивный зал — 1965 года.
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