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Вчера, 16:26

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2 пункта

УрБК, Москва, 03.03.2025. Индекс деловой активности (PMI) в российских обрабатывающих отраслях упал в феврале до отметки 50,2 пункта против январских 53,1 пункта, согласно исследованию S&P Global, сообщает ТАСС.

Аналитики отмечают, что в феврале часть производителей наблюдала устойчивый спрос, тогда как другие столкнулись с общим спадом в новых заказах. Также отмечается, что темпы роста производства сократились до минимума за последние четыре месяца.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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