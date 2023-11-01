Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2 пункта

УрБК, Москва, 03.03.2025. Индекс деловой активности (PMI) в российских обрабатывающих отраслях упал в феврале до отметки 50,2 пункта против январских 53,1 пункта, согласно исследованию S&P Global, сообщает ТАСС.



Аналитики отмечают, что в феврале часть производителей наблюдала устойчивый спрос, тогда как другие столкнулись с общим спадом в новых заказах. Также отмечается, что темпы роста производства сократились до минимума за последние четыре месяца.



Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.