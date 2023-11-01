Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...03.04.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта
По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей снизился до отметки в 53,2 ...03.04.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта
УрБК, Москва, 03.04.2023. По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 38,1 пункта ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
УрБК, Москва, 05.04.2022. По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился ...