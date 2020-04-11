В России знак качества получили менее 20% проверенных отелей и ресторанов

УрБК. Екатеринбург. 10.04.2020. Граждане, приехавшие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, ...07.12.2018 Фонд «Металлург» стал одним из победителей всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг
УрБК, Магнитогорск, 07.12.2018. Завершен всероссийский конкурс социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее — ...22.09.2016 Из тысячи проверенных российских товаров Знак качества получили только 45
УрБК, Москва, 22.09.2016. Из 1 тыс. российских товаров, проверенных Роскачеством, только 45 получили государственные ...29.10.2014 Власти Екатеринбурга получили свидетельство на товарный знак «Екатеринбургское качество»
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2014. Администрация Екатеринбурга получила свидетельство № 523826 на товарный знак ...09.10.2013 ООО «Знак Качества» признано банкротом
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2013. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел дело по заявлению ликвидируемого ...