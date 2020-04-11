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Вчера, 15:40

В России знак качества получили менее 20% проверенных отелей и ресторанов

УрБК, Москва, 03.03.2025. По итогам 2024 года из 500 проверенных ревизорами отелей и ресторанов знак качества получили 58 организаций, что составляет менее 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерации ревизоров гостеприимства (Ферего).

Знак качества получили восемь отелей из Москвы и Санкт-Петербурга. Также награды получили отели и рестораны из Омска, Сочи, Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Отметим, что по итогам 2023 года из 350 проверенных ревизорами объектов знак качества получили 25%.

«Это говорит о том, что сервис в России надо улучшать и улучшать», — прокомментировала ситуацию руководитель Ферего Галина Драгни.
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