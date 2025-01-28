УК «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, посвященный Масленнице

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) запустила акцию «Спишем пени». Ей ...21.01.2025 УК «Фонд Радомир» за праздничные дни обработала 150 обращений граждан
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в новогодние выходные работала в ...15.10.2024 УК «Фонд Радомир» победила в конкурсе «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома»
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В администрации Кировского района Екатеринбурга подвели итоги летних конкурсов «Лучшая ...06.09.2024 В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к ...05.06.2024 Управляющие компании Екатеринбурга массово отметили День защиты детей
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Екатеринбург масштабно отметил прошедший 1 июня День защиты детей. Массовые мероприятия ...