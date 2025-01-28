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УК «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, посвященный Масленнице

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, который был посвящен Масленнице.

УК «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, посвященный Масленнице

Мероприятие состоялось во дворе дома на проспекте Ленина,70.

УК «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, посвященный Масленнице

«В празднике приняли участие дети и их родители со всех окрестных домов. Костюмированные герои Змей Горыныч и Иван Царевич провели для детей интерактивную программу с играми, веселыми флешмобами. Завершился праздник танцевальным баттлом и раздачей сладких подарков», — рассказали представители управляющей компании.

Фото предоставлены УК «Фонд Радомир»
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