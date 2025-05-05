УК «Фонд Радомир» организовала праздник двора на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

Фото предоставлены УК «Фонд Радомир»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге во дворе многоквартирного дома по адресу ул. Мамина-Сибиряка,70, прошел праздник двора. Мероприятие организовала управляющая организация ООО «Фонд Радомир».Праздник открыл глава администрации Кировского района Андрей Корюков. Данное событие было приурочено к завершению благоустройства территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». После проведенных работ жители дома получили безопасный двор, новое детское и спортивное оборудование, парковку и пешеходную зону, новые лавочки и освещение.«Чтобы двор был включен в программу, необходимо провести общее собрание собственников, где утверждается дизайн-проект двора, процент своего софинансирования. Затем специалисты управляющей организации получают согласование ресурсоснабжающих организаций и оформляют заявку на благоустройство для рассмотрения администрацией района. После того, как заявка утверждена, выходит Постановление городских властей. Управляющая организация проводит конкурс на выполнение работ, выбирает подрядную организацию, заключает договор на выполнение работ. Контроль за выполнением работ осуществляют как наши специалисты, так и сами жители, и наконец, все готово», — рассказали представители УК «Фонд Радомир».