УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:43

УК «Фонд Радомир» организовала праздник двора на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге во дворе многоквартирного дома по адресу ул. Мамина-Сибиряка,70, прошел праздник двора. Мероприятие организовала управляющая организация ООО «Фонд Радомир».

УК «Фонд Радомир» организовала праздник двора на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

Праздник открыл глава администрации Кировского района Андрей Корюков. Данное событие было приурочено к завершению благоустройства территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». После проведенных работ жители дома получили безопасный двор, новое детское и спортивное оборудование, парковку и пешеходную зону, новые лавочки и освещение.

УК «Фонд Радомир» организовала праздник двора на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

«Чтобы двор был включен в программу, необходимо провести общее собрание собственников, где утверждается дизайн-проект двора, процент своего софинансирования. Затем специалисты управляющей организации получают согласование ресурсоснабжающих организаций и оформляют заявку на благоустройство для рассмотрения администрацией района. После того, как заявка утверждена, выходит Постановление городских властей. Управляющая организация проводит конкурс на выполнение работ, выбирает подрядную организацию, заключает договор на выполнение работ. Контроль за выполнением работ осуществляют как наши специалисты, так и сами жители, и наконец, все готово», — рассказали представители УК «Фонд Радомир».

Фото предоставлены УК «Фонд Радомир»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2025 Специалисты УК «Фонд Радомир» завершили уборку 84% придомовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2025. Специалисты управляющей компании «Фонд Радомир» (Екатеринбург) завершили уборку 84% ...

03.03.2025 УК «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, посвященный Масленнице

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, ...

15.10.2024 УК «Фонд Радомир» победила в конкурсе «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома»

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В администрации Кировского района Екатеринбурга подвели итоги летних конкурсов «Лучшая ...

19.07.2024 УК «Фонд Радомир» приняла участие в программе благоустройства дворов в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. Дом № 70, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, вошел в муниципальную программу ...

05.06.2024 Управляющие компании Екатеринбурга массово отметили День защиты детей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Екатеринбург масштабно отметил прошедший 1 июня День защиты детей. Массовые мероприятия ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (397)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.