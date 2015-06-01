Управляющие компании Екатеринбурга массово отметили День защиты детей

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе ...01.06.2015 Благотворительный фонд РМК провел в Карабаше праздник для детей
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2015. 1 июня в здании администрации г. Карабаша состоялся праздник, посвященный Дню защиты ...29.05.2015 В районе Академический пройдет акция в честь Дня защиты детей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. 1 июня в районе Академический состоится общественная акция, посвященная Дню защиты ...02.06.2011 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» организовало праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2011. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» организовало праздничные мероприятия, ...29.05.2009 В офисах Уральского банка Сбербанка России пройдет праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2009. 31 мая 2009 г. в офисах Уральского банка Сбербанка России состоится праздник, ...