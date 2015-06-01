Управляющие компании Екатеринбурга массово отметили День защиты детей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Екатеринбург масштабно отметил прошедший 1 июня День защиты детей. Массовые мероприятия были организованы на многих городских площадках. Собственные праздники устроили и управляющие компании города.



Так, в Кировском районе, во дворе дома на улице Советская, 54, праздник двора, приуроченный ко Дню защиты детей, провела управляющая компания «Фонд «Радомир». В празднике приняли участие дети и их родители со всех окрестных домов. Костюмированные герои Винни-Пух и Пятачок провели для детей интерактивную программу с играми, надувными игрушками и веселыми флешмобами. Завершил праздник танцевальный баттл.



Представители управляющей компании поздравили детей с праздником и пожелали им хорошего отдыха и веселья.