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Объем поглощения на рынке складов в 2025 году может снизиться на 22%

УрБК, Москва, 28.02.2025. Объем поглощения на российском рынке складов в 2025 году может снизиться на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 4,2 млн кв. м, прогнозируют аналитики Nikoliers. Об этом пишет ТАСС.

Падение объемов спроса на складские помещения, по словам аналитиков, может быть вызвано снижением темпов экономического роста и оптимизацией складов маркетплейсов.

«В 2025 году мы ожидаем снижение деловой активности на рынке, в первую очередь, со стороны онлайн-ретейлеров. Замедление роста рынка электронной коммерции и стабилизация спроса приводят к тому, что ведущие маркетплейсы после значительного наращивания складских портфелей займут выжидательную позицию, сосредоточившись на оптимизации логистических процессов и точечных сделках небольшого формата», — сообщила региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости и земли Nikoliers Вера Афанасенко.

Также прогнозируется рост продаж на складском рынке вместо аренды. Это связано с увеличением инвестиционных рисков и высокой стоимостью финансирования, что ведет к удорожанию строительства. В результате застройщики все чаще предлагают строительство с последующей продажей на условиях поэтапной оплаты покупателями.

В прошлом году УрБК писал, что на Урале отмечается острая нехватка складских помещений. Объем вакантных площадей находится на уровне многолетнего минимума. Ввод новых объектов лишь кратковременно увеличивает ассортимент. Рынок очень быстро их поглощает. В результате конечные пользователи складов практически лишены возможности выбора.
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