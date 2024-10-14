Объем поглощения на рынке складов в 2025 году может снизиться на 22%

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Уралу не хватает качественных складов

Доля вакантных площадей в качественном сегменте составляет менее 1% ...

На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. По сравнению с предыдущим годом ...

На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. ...

За год объем складской логистики в регионах России сократился в два раза

УрБК, Москва, 09.02.2016. По итогам 2015 года доля вакантных складских помещений в регионах России составила порядка ...

Knight Frank: В 2016 году рост складской логистики замедлится

УрБК, Москва, 14.12.2015. В 2016 году объем ввода новых складских площадей во всех сегментах может заметно сократиться. ...