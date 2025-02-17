Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил внедрять лучшие практики в борьбе с наледью

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Екатеринбурге на уборку улиц и борьбу с наледью сегодня днем вышли 363 рабочих и 155 ...21.01.2025 Власти Екатеринбурга из-за снегопада увеличили число уборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега и борьбы с наледью вышли 367 рабочих и ...11.12.2024 В Екатеринбурге на уборку улиц сегодня вышли 350 дорожных рабочих и 147 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Екатеринбурге на уборку улиц сегодня, 11 декабря, вышли 350 дорожных рабочих и 147 ...14.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2021. По данным синоптиков, за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 15,6 мм осадков, что ...12.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам улучшить качество уборки улиц города
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. В ходе совещания по вопросу содержания территорий Екатеринбурга глава города Алексей ...