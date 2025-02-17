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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил внедрять лучшие практики в борьбе с наледью

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил внедрять лучшие практики в борьбе с наледью во дворах, сообщает департамент информполитики города.

«Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе, те, которые уже применяются в других городах. Во дворах просто безумие творится. Управляющие компании должны создавать нормальные условия для жителей», — заявил Алексей Орлов в ходе совещания по вопросам уборки города.

Он также поручил коммунальным службам активнее устранять наледь на тротуарах и у остановок.

Отметим, что сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 388 рабочих и 146 единиц спецтехники, в том числе, 12 КДМ, 38 тракторов, 8 грейдеров, 16 фронтальных погрузчиков, 48 самосвалов, 9 спецмашин «Скандия» и «Бродвей».
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