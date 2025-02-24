На Среднем Урале подешевело дизельное топливо

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 17 по 24 февраля 2025 года снизились на 0,05%, до 70,74 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,2% (до 55,21 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,25% (59,46 руб.), АИ-98 — на 0,08% (до 82,41 руб.).

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