Рассрочки заменили ипотеку

В Екатеринбурге в январе 2025 года доля ипотечных сделок в новостройках сократилась до 33%, что является минимальным показателем за последние несколько лет, сообщает сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ». Основная причина — высокие процентные ставки и большой первоначальный взнос. В настоящее время базовая ставка по жилищным кредитам варьируется от 21% до 29%, а средний минимальный взнос составляет 50%. В связи с этим, ипотека оказалась недоступной для большинства семей.
Руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа-Банка» в Екатеринбурге Елена Холопова рассказала, что в январе 2025 года доля сделок с ипотеками в новостройках снизилась вдвое по сравнению с декабрем 2024 года, а на вторичном рынке — почти втрое.
По ее словам, сейчас вместо ипотеки на рынке жилья активно используются другие инструменты привлечения покупателей.
«В январе 2025 года большинство застройщиков начали масштабно использовать инструмент с различными видами рассрочек, что также сказалось на сокращение доли ипотечных сделок», — добавляет Елена Холопова.
Руководитель экспертного центра компании «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая подтверждает, что рассрочка стала главным инструментом финансирования сделок на «первичке».
«Все понимают риски и возможности такого подхода, но реальную оценку эффективности рассрочек можно будет дать не ранее конца текущего года. Пока по итогам января доля сделок с ипотекой на рынке Екатеринбурга падает до минимума последних лет», — заявила Ксения Чернецкая.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков добавляет, что инструмент рассрочки достаточно привлекателен для многих покупателей, но не позволяет продавцам выполнять планы по наполнению эскроу-счетов и снижать кредитную нагрузку по проектному финансированию.
Согласно прогнозам экспертов, доступность ипотеки может повысится только после кардинального снижения ключевой ставки ЦБ. Пока такой сценарий кажется маловероятным. Впрочем, в ближайшие месяцы есть шансы на некоторое смягчение условий выдачи жилищных кредитов. Например, власти могут снизить первоначальный взнос для граждан, имеющих подтвержденный аккаунт на Госуслугах, или способных официально подтвердить свой доход. Также положительную роль может сыграть внедрения различных комплексных ставок от банков, которые работают по схеме проектного финансирования.
Напомним, что в Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено
около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это в три раза меньше, чем в предыдущем месяце. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок сократилось на 10-20% (в январе 2024 года было 1100 ДДУ).
По словам аналитиков, снижение продаж было связано с фактором сезонности (в начале года активность покупателей всегда снижается), сложившимися ограничениями в практике выдачи семейной ипотеки, а также с предновогодними маркетинговыми акциями девелоперов, которые сократили число потенциальных покупателей в январе.