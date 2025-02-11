Рассрочки заменили ипотеку

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В Екатеринбурге доля ипотечных сделок в новостройках сократилась до 33%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025.В Екатеринбурге в январе 2025 года доля ипотечных сделок в новостройках сократилась до ...

Слабое начало года

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза ...

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого ...

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга растут третий месяц подряд

В Екатеринбурге в октябре 2024 года было заключено около 2-2,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...