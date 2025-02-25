Официальный курс доллара США вырос до 87,70 руб., евро — до 92,04 руб.

УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс доллара США вырос на 1,77 руб., до 87,70 руб., евро — на 1,85 руб., до 92,04 руб.