Мошенники под предлогом помощи в выводе долларов с валютного счета похитили у семьи из Екатеринбурга 3,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Екатеринбурге аферисты под предлогом инвестирования убедили местную жительницу ...28.06.2024 В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...10.06.2024 Жительница Екатеринбурга перевела аферистам на «безопасные счета» свыше 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу оформить кредиты на ...24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...