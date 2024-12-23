Мошенники под предлогом помощи в выводе долларов с валютного счета похитили у семьи из Екатеринбурга 3,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. Злоумышленники под предлогом помощи в выводе долларов США с валютного счета похитили у семейной пары из Екатеринбурга более 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба городского отделения УМВД.



Заявительница рассказала, что к ней в гости пришла подруга и убедила стать ее «доверенным лицом» в выводе 176 долларов США с валютного счета.



Потерпевшая согласилась помочь подруге, после чего та передала ее «куратору», который убедил женщину взять кредиты на 1,2 млн руб. и перевести деньги на неизвестные счета. На следующий день подруга заявила, что нужна новая «гарантия», и женщина попросила мужа оформить кредит на 1,6 млн руб., которые тоже ушли мошенникам. Позже супруги перевели на счета преступников еще 385 тыс. руб. личных сбережений и 470 тыс. руб., взятых в долг у сестры женщины.



По факту хищения средств было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».