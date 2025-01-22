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Сегодня, 13:01

Красная икра в России с декабря подешевела на 10%

УрБК, Москва, 27.02.2025. Стоимость натуральной красной икры в России с декабря 2024 года снизилась на 10%, до 8,99 тыс. руб. за кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании аналитического центра «Чек индекс».

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 29%. Число покупок за год снизилось на 15%.

Стоимость имитированной красной икры с декабря 2024 года увеличилась на 2%, с января 2024 года — на 13%. Количество покупок за год увеличилось на 8%.
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