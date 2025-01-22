Красная икра в России с декабря подешевела на 10%

Материалы по теме

В России лососевая икра в январе подешевела на 10%

УрБК, Москва, 22.01.2025.В России лососевая икра всех видов в январе 2025 года подешевела на 10% по отношению к декабрю ...

Стоимость ингредиентов для салата селедка под шубой за год увеличилась на 11%

УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость ингредиентов для салата селедка под шубой за год увеличилась на 11%. Об этом пишет ...

Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской ...

В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры

УрБК, Челябинск, 22.11.2018. В аэропорту Челябинска 21 ноября 2018 года в 22.50 сотрудники южноуральского Управления ...

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору красной икры

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников выпустил рекомендации по выбору красной икры. Советы опубликованы на ...