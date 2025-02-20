Официальный курс доллара США снизился до 85,93 руб., евро — до 90,18 руб.

УрБК, Москва, 27.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2025 года. Курс доллара США снизился на 70 коп., до 85,93 руб., евро — на 76 коп., до 90,18 руб.