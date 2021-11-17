УБРиР продолжает выдачу ипотечных кредитов в рамках программ господдержки

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел фиксированные ставки по ...28.09.2021 УБРиР будет выдавать кредиты в рамках госпрограммы «Семейная ипотека»
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал прием заявок на выдачу кредитов в ...05.06.2018 УБРиР с начала года увеличил ипотечный портфель на 60%
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с начала года нарастил портфель ...19.07.2017 УБРиР снижает ставки по ипотеке
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 июля снизил минимальную ставку по ...17.04.2017 УБРиР снизил ставки по жилищным кредитам: ипотека доступна от 10,8% годовых
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2017. Уральский банк реконструкции и развития снизил процентные ставки по ипотеке. Теперь ...