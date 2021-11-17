УБРиР продолжает выдачу ипотечных кредитов в рамках программ господдержки

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает выдачу ипотечных кредитов в рамках программ господдержки. Клиентам доступны как семейная, так и ИТ-ипотека. Кредитование осуществляется в партнерстве с девелоперами в различных городах страны, включая Екатеринбург, Москву и Краснодар, сообщает пресс-служба УБРиР.



«Наш банк продолжает выдачу ипотечных кредитов. Появившаяся в некоторых медиа информация о приостановке этой работы не соответствует действительности. Заемщики могут оформить у нас ипотеку по программам господдержки, обратившись к одному из партнеров-застройщиков. Их перечень включает 15 крупных девелоперов в разных регионах страны, и этот список регулярно пополняется новыми партнерами», — отмечает руководитель блока департамента розничного бизнеса УБРиР Любовь Торопицына.



Также клиентам УБРиР доступен нецелевой кредит под залог недвижимости без первоначального взноса на сумму от 300 тыс. до 15 млн руб. на срок от 5 до 15 лет. С его помощью можно оплатить ремонт в квартире или приобрести отдельное жилье ребенку, купить автомобиль или иную крупную технику.