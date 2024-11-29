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Вчера, 12:53

В Екатеринбурге запустили опрос о необходимости новых выделенных полос для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Екатеринбурге стартовало голосование о необходимости создания новых выделенных полос для общественного транспорта. На данный момент таких полос в городе насчитывается 17. Их общая протяженность составляет 23 км, сообщает департамент информполитики города.

В связи с увеличением на дорогах количества автомобилей и ростом жилой застройки, для повышения скорости движения общественного транспорта администрация города планирует создать выделенные полосы на 42 участках общей протяженностью более 20 километров. Горожан просят решить, необходимы ли данные мероприятия и стоит ли проводить их на участках, где это может привести к ухудшению движения легковых автомобилей.

Отметим, что за проезд по выделенной полосе полагается штраф в размере 2 тыс. 250 руб., а при выезде на выделенную полосу для встречного движения — 7 тыс. 500 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении — лишение прав до одного года.

Голосование уже началось. Оно продлится до 9 марта. Высказать свое мнение екатеринбуржцы могут на сайте Госуслуг.
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