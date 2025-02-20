Официальный курс доллара США снизился до 86,63 руб., евро — до 90,94 руб.

УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...13.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 94,05 руб., евро — до 98,01 руб.
УрБК, Москва, 13.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс ...12.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 95,80 руб., евро — до 99,20 руб.
УрБК, Москва, 12.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2024 года. Курс ...11.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 96,78 руб., евро — до 100,50 руб.
УрБК, Москва, 11.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 февраля 2024 года. Курс ...07.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 96,91 руб., евро — до 100,68 руб.
УрБК, Москва, 07.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс ...