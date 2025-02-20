Официальный курс доллара США снизился до 86,63 руб., евро — до 90,94 руб.

УрБК, Москва, 26.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2025 года. Курс доллара США снизился на 1,57 руб., до 86,63 руб., евро — на 1,58 руб., до 90,94 руб.