Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,5%

УрБК, Москва, 25.02.2025. По состоянию на 15.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3355 пунктов. С момента ...06.11.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,1%
По состоянию на 15.08 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 670 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов ...26.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 26.09.2024. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 835 пунктов. С момента ...20.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%
УрБК, Москва, 20.09.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 790 пунктов. С момента ...19.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%
УрБК, Москва, 19.09.2024. По состоянию на 15.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 769 пунктов. С момента ...