Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,5%

По состоянию на 15.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3355 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 1,5%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

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