Выручка российских онлайн-кинотеатров за год превысила 100 млрд рублей

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Количество подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросло на 53 млн человек

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Убытки российских кинотеатров по итогам 2020 года могут составить почти 50 млрд рублей

Финансовые потери российских кинотеатров по итогам 2020 года могут составить 48 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ...

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УрБК, Москва, 25.06.2020. Финансовые потери российских кинотеатров по итогам 2020 года могут составить 48 млрд руб. Об ...