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Вчера, 18:01

Выручка российских онлайн-кинотеатров за год превысила 100 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Выручка российских онлайн-кинотеатров за 2024 год, по предварительным данным, составила более 100 млрд руб. Количество подписок на данный момент оценивается в 60 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова.

«Практически мы догнали платное телевидение, которое развивалось гораздо больше, чем нелинейное смотрение», — заявил Д. Кусков.

По данным Telecom Daily, выручка отечественных онлайн кинотеатров за первую половину 2024 года составила почти 52 млрд руб., что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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