УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 14:48

Цены на подписки онлайн-кинотеатров за полгода выросли на 17-50%

УрБК, Москва, 18.08.2025. Цены на подписки онлайн-кинотеатров в РФ в первом полугодии 2025 года увеличились на 17-50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily.

Стоимость подписки на Okko выросла на 50% (до 299 руб.), «Кинопоиск» и Premier — на 33% (до 399 руб. руб.), Kion — на 20% (до 299 руб.), Wink — на 17% (до 349 руб.).

Ранее УрБК писал, что российский рынок онлайн-кинотеатров в первом полугодии вырос на 40% год к году, до 78,2 млрд руб. Доходы от подписок составили 94%, от рекламы — 5%, от покупки или аренды фильмов и сериалов — 1%.

Среди видеосервисов лидирует «Кинопоиск». Рост его выручки составил 45%, доля рынка — 32%. На втором месте — Okko (+100% выручки, 17% рынка). На третьем месте — «Иви» (+38% выручки, 16% рынка). Далее следуют Wink, Start и Kion.
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
