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Вчера, 13:42

УБРиР ввел кешбэк до 30% при оплате подписок на стриминговые платформы

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. При оплате подписок на стриминговые платформы с музыкой и фильмами с помощью приложения Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начислится до 30% кешбэка с каждого платежа. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

«В мобильном банке на витрине «Кешбэк и скидки» появилась возможность оформить подписку на популярные стриминговые платформы с музыкой и фильмами. А банк готов начислить повышенный кешбэк с каждого платежа, который будет проведен через приложение УБРиР», — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще одним удобным аспектом этого мобильного приложения является то, что оплаченные ранее периоды подписок не пострадают, они просто добавятся к оплаченному через приложение периоду. Кешбэк будут начислять на каждый платеж, в том числе и в рамках автопродления.

В настоящее время в приложении можно подписаться и получить кешбэк за подписку на следующие платформы: Okko — 30%, Литрес — 25%, Wink+more.tv — 20%, ИВИ — 15%, Яндекс Плюс — 10%, VK Музыка — 10%, кинотеатр START — 10%.
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