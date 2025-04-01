УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:02

Российский рынок онлайн-кинотеатров в первом полугодии вырос на 40%

УрБК, Москва, 11.08.2025. Российский рынок онлайн-кинотеатров в первом полугодии вырос на 40% год к году, до 78,2 млрд руб. Такие данные приводит исследовательская компании «ТМТ консалтинг», пишут «Ведомости».

Доходы от подписок составили 94%, от рекламы — 5%, от покупки или аренды фильмов и сериалов — 1%.

Среди видеосервисов лидирует «Кинопоиск». Рост его выручки составил 45%, доля рынка — 32%. На втором месте — Okko (+100% выручки, 17% рынка). На третьем месте — «Иви» (+38% выручки, 16% рынка). Далее следуют Wink, Start и Kion.

По словам экспертов, рост рынка связан с более успешным выстраиванием компаниями стратегий развития и происходит, в том числе, за счет сложившейся у аудитории привычки к платному видеоконтенту.

Согласно прогнозам «ТМТ консалтинг», по итогам года рынок вырастет не менее чем на 30%. При этом, отмечают аналитики, многое будет зависеть от интереса аудитории к новому контенту, изменений в регулировании и приобретения прав на проекты.
