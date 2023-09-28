В Свердловской области общий интернет-трафик видеосервисов за 2023 год вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов увеличился на 11% в сравнении с 2022 годом. Приток пользователей был зафиксирован в конце года, когда вышло наибольшее число премьер. Об этом говорится в исследовании «МегаФона», проведенном совместно с онлайн-кинотеатром START.



Так, массовый приток зрителей был зафиксирован с выходом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз многосерийного фильма, вырос на 11% в сравнении с предыдущим месяцем и на 78% в декабре.



Основную аудиторию видеосервисов (51%) на Среднем Урале составляют миллениалы (25-35 лет). Второе и третье место делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — по 24% соответственно. Мужчины составляют около 62% от всей аудитории стримингов в Свердловской области.



Женская аудитория чаще выбирала контент на Wink и «Иви» (55% и 54% от всех потраченных гигабайтов). Мужская часть населения преобладает среди подписчиков «Кинопоиска» и Premier (65% и 62% соответственно).



Из сериалов большинство жителей предпочитают смотреть драмы, а из фильмов — комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы, аудитория которых увеличилась в пять раз.



Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения.