В Свердловской области общий интернет-трафик видеосервисов за 2023 год вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Свердловской области «МегаФон» предложил жителям региона воспользоваться доступом к ...15.08.2023 «МегаФон»: Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год увеличился на 16%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. По итогам января-июня 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16% по ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...10.11.2022 «МегаФон»: В TikTok растет трафик от пенсионеров и снижается — от молодежи
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Пользователи старше 55 лет стали единственной возрастной категорией среди пользователей ...11.10.2017 МегаФон.ТВ стал официальным партнером видеосервиса START
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Жители Свердловской области смогут увидеть новые фильмы и сериалы до официальной ...