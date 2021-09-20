«МегаФон» предложил свердловчанам оформить одну подписку сразу на шесть видеосервисов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. Мобильный оператор «МегаФон» добавил в свою мультиподписку «МегаФон Плюс» доступ к ...10.04.2020 За несколько недель потребление онлайн-видео и цифрового телевидения МегаФон ТВ выросло на 30%
УрБК, Москва, 10.04.2020. «МегаФон» расширил сеть доставки контента и запустил собственное решение Multi-CDN, что ...06.05.2019 «МегаФон» дарит бесплатную подписку на пакет «Кино по подписке+КАРО» за покупку билетов онлайн в сети кинотеатров «КАРО»
УрБК, Москва, 06.05.2019. «МегаФон» и сеть кинотеатров «КАРО» запускают совместный проект. Покупая билеты в кино по 29 ...28.11.2018 Аналитики сервиса «МегаФон ТВ» подвели итоги телесезона 2018 года
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Аналитики сервиса «МегаФон ТВ» подвели итоги сезона 2018 года. По интересу к кино ...04.07.2018 Число пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала года выросло на 85%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Количество пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала 2018 года увеличилось ...