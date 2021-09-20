«МегаФон» предложил свердловчанам оформить одну подписку сразу на шесть видеосервисов

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Свердловской области «МегаФон» предложил жителям региона воспользоваться доступом к шести главным видеоплатформам российского рынка. Подписка на сервис позволит сэкономить и смотреть новинки проката еще в двух популярных онлайн-кинотеатрах.



Как сообщает пресс-служба сотового оператора, подписка «МегаКино» сейчас также включает Wink и more.tv. Также ранее любителям кино были предложены фильмы и сериалы, размещенные на четырех платформах. Сервис «МегаФона» охватывает более половины кино- и телепродукции, доступной онлайн в России. Согласно оценке экспертов, суммарно шесть онлайн-кинотеатров занимают около 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% — по количеству подписчиков.



Расширение предлагаемого контента не повлияло на стоимость и принцип работы сервиса: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании можно изменить. В пакет входят платформы, где можно смотреть эксклюзивные сериалы, свыше сотни ТВ-каналов и десятки тысяч фильмов.



«Мы рады, что к нашей подписке «МегаКино» присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видео-контента, при этом цена такой подписки — как если бы он платил только за один видеосервис. Мы верим, что такой способ наиболее выгоден для зрителя. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «МегаКино»», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.