Кибермошенники стали чаще выдавать себя за работодателей

УрБК, Москва, 25.02.2025. В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, ...10.12.2024 ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства
УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России предупредил граждан об учащении случаев мошенничества под предлогом ...23.10.2024 Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных
Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных: злоумышленники пишут с аккаунта, который называется ...23.10.2024 Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных
УрБК, Москва, 23.10.2024. Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных: злоумышленники пишут с ...13.06.2024 Мошенники под видом сотрудников «Екатеринбургэнергосбыта» запрашивают у горожан личные данные
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило своим абонентам письма с предупреждением о новых ...