Кибермошенники стали чаще выдавать себя за работодателей

УрБК, Москва, 25.02.2025. В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, выступая под видом компаний-работодателей. Об этом предупреждают эксперты сервиса hh.ru.



Одной из мошеннических схем является рассылка с предложениями о работе от лица якобы работодателей. Злоумышленники предлагают создать учетную запись на мошенническом сайте и выполнять там простые задания. За вывод заработанных денег они требуют перечислить комиссию или ввести данные банковских карт, что позволяет им похищать средства и личные данные жертв.



Другой схемой является обман пользователей устройств Apple с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники публикуют на сайтах для поиска работ вакансии с привлекательными условиями, затем при разговоре с соискателями переводят общение в сторонние мессенджеры. Затем потенциальную жертву под различными предлогами просят выйти из своего аккаунта iCloud и зайти на аккаунт мошенников, после авторизации на котором устройство блокируется, а преступники начинают вымогать деньги за его разблокировку.