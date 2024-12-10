«МегаФон» получил премию «Лучший магазин года-2024»

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Жители Свердловской области за последний год стали чаще пользоваться услугами ...30.10.2024 «МегаФон»: Половина свердловчан столкнулась с угрозами кибератак
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2024. 53% пользователей интернета в Свердловской области столкнулись с угрозами кибератак в ...23.05.2024 Улица Вайнера победила во всероссийском конкурсе «Торговля России — 2024»
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Первое место в номинации «Лучшая торговая улица» всероссийского конкурса «Торговля ...18.02.2014 ОАО «МегаФон» признано лучшим оператором России второй год подряд
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2014. «МегаФон» стал победителем премии «Лучший гаджет года-2013» в номинации «Лучший ...09.09.2011 В месяц салоны связи «МегаФон» на Урале посещает больше 1,3 млн. человек
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2011. За два года работы сети собственного ритейла универсальный оператор «МегаФон» открыл на ...