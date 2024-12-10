«МегаФон» получил премию «Лучший магазин года-2024»

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Салоны оператора «МегаФон» были отмечены премией «Лучший магазин года-2024» в категории «Салон связи и электроники». Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Отметим, что премия «Лучший магазин года» вручается по итогам открытого голосования покупателей. В 2024 году свои голоса отдали 2,2 млн потребителей. Фаворитами стали 260 торговых сетей, 259 онлайн-магазинов и 17 онлайн-сервисов, которые соревновались в 49 категориях и 3 номинациях.



«На протяжении всего 2024 года компания проводила комплекс мероприятий по повышению качества обслуживания и уровню сервиса как в своих, так и во франчайзинговых салонах связи. В частности, были внедрены новые методики обучения и мотивации персонала, позволившие существенно повысить уровень компетенции сотрудников розничных точек», — говорится в сообщении пресс-службы «МегаФона».



Компания также отмечает, что в текущем году продолжит работу по развитию розничной сети и улучшению качества обслуживания покупателей.