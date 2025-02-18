Официальный курс доллара США вырос до 88,21 руб., евро — до 92,52 руб.

УрБК, Москва, 18.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 98,06 руб., евро вырос до 102,92 руб.
УрБК, Москва, 06.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...05.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 98,53 руб., евро вырос до 102,69 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2024 года. Курс ...04.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 99,94 руб., евро — до 102,49 руб.
УрБК, Москва, 04.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2024 года. Курс ...15.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 103,44 руб., евро — до 106,25 руб.
УрБК, Москва, 15.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2024 года. Курс ...