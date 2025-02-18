Официальный курс доллара США вырос до 88,21 руб., евро — до 92,52 руб.

УрБК, Москва, 25.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2025 года. Курс доллара США вырос на 4 коп., до 88,21 руб., евро — на 50 коп., до 92,52 руб.